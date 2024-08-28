رفع الحجم الساعي لمادتي التربية البدنية والموسيقى

قرّرت وزارة التربية الوطنية رفع الحجم الساعي لمادتي التربية البدنية والتربية الفنية، قصد تحفيز التلاميذ على الدراسة وزرع روح الإبداع لديهم.

وحسب التعديلات التي تم اقرارها خلال الموسم الدراسي القادم في مرحلة التعليم الابتدائي( السنتين الأولى والثانية). فقد تم رفع الحجم الساعي من خلال تدعيم ممارسة التربية البدنية والرياضية بإضافة ساعة واحدة، ليصبح توقيتها ساعتين في الأسبوع.

ويسعى هذا التدعيم إلى تعزيز الصحة البدنية والنفسية والعقلية للتلاميذ. وتطوير مهاراتهم الحركية الأساسية. كما أنه يتيح للتلاميذ فرضا للتفاعل الاجتماعي والتعاون. ويساعدهم على بناء الثقة بالنفس وتعزيز مهارات التواصل.

إضافة إلى تثمين التربية الفنية بإضافة خمس وأربعين (45) دقيقة لتوقيت المادة، ليصبح ساعة ونصف الساعة أسبوعيا. لتمكين التلاميذ من أدوات التعبير عن الأفكار والمشاعر. والعواطف بطريقة إبداعية وتحسين مهاراتهم الحركية الدقيقة. بالإضافة إلى تعزيز الوعي البصري والحسي لديهم.

كما تقرر تعزيز تعلم الرياضيات بإضافة حصة ذات ثلاثين (30) دقيقة أسبوعيا، تخصص للألعاب الرياضية قصد توظيف الميول الفطري للتلاميذ للاستمتاع بكل ما هو تحدِ. واستغلالها لاستكشاف المفاهيم الرياضياتية بشكل مبتكر ومحفّز عن طريق اللعب.

هكذا يتم إعادة توزيع الأساتذة

كما قرّرت الوزارة إعادة توزيع أساتذة المدرسة الابتدائية للتربية البدنية والرياضية. بالشكل الذي يضمن التغطية الكاملة لكل المدارس والأفواج. التربوية في التعليم الابتدائي.

وتوزيع حصص أنشطة التربية الفنية وحصص التربية البدنية والرياضية. على كامل أيام الأسبوع لتحقيق التوازن بين مختلف المواد بما يخفف الضغط على التلاميذ.

والاستغلال الأمثل للحصة المخصصة للألعاب الرياضياتية على وجه يسمح. بتعزيز تعلم المفاهيم الرياضياتية بطرائق عملية وممتعة تحفز التفكير النقدي والإبداعي، وتعزز المهارات الاجتماعية، وتنشط الذاكرة والانتباه.