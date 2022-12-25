تقرر خلال إجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، رفع الحد الأدنى المضمون لمعاشات المتقاعدين إلى 15 ألف دج .

وحسب بيان رئاسة الجمهورية، المتضمن نتائج الإجتماع، فقد تقرر فع الحد الأدنى لمنح التقاعد في الجزائر إلى (15000 دج) خمسة عشر ألف دينار لمن كان يتقاضى أقل من (10000 دج) عشرة آلاف دينار، وإلى 20 ألف دينار لمن كان يتقاضى (15000 دج) خمسة عشر ألف دينار، لينسجم مع الحد الأدنى للأجور الذي عرف بدوره، زيادة من 18000 ألف إلى 20000 ألف دينار منذ العام 2021.

كما تم أيضا رفع الأجور بالزيادة في النقطة الاستدلالية المرجعية في احتساب رواتب الوظيف العمومي.

أما يشأن زيادة الرواتب، على مدى السنتين 2023 ـ 2024 ليتراوح مستواها سنويا ما بين 4500 دينار إلى 8500 دينار حسب الرتب، وهذا ما يجعل الزيادات التي تُقر خلال السنوات الثلاثة 2022، 2023، 2024، تصل إلى نسبة 47 بالمائة.

وخلال الإجتماع، جدد رئيس الجمهورية التأكيد على وقوف الدولة إلى جانب الطبقات الهشة والمستضعفين.