رفع الحد الأقصى 24 ألف دج للإستفادة من سكن.. وزير السكن يحسم الجدل

كشف وزير السكن والعمران والمدينة طارق بلعريبي، أنه سيتم تحيين ومراجعة المرسوم الذي يحدد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري.

وقال وزير السكن خلال رده على أعضاء المجلس الشعبي الوطني، اليوم الخميس، أن مسألة إعادة النظر في قواعد منح السكن الإجتماعي. أي تحيين ومراجعة المرسوم التنفيذي رقم 08/142 المؤرخ في 11 ماي 2008. الذي يحدّد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري هو في طور المصادقة النهائية عليه وسيتم نشره قريبا.

وأشار وزير السكن إلى أن مسألة رفع الحد الأقصى للدخل العائلي المحدد 24 ألف دج غير وارد في الوقت الحالي. إلا أنه من الممكن دراسة المقترح مستقبلا وفقا للمتغيرات الإقتصادية والإجتماعية.