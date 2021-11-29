رفع الحظر على تجمّعات الأشخاص والحفلات العائلية ومراسم الجنائز

وقع الوزير الأوّل وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان مرسوما تنفيذيا يتضمن رفع الحظر على كل نوع من تجمعات الأشخاص والحفلات و/أوالـمـنـاسبات العائلية. منها حفلات الزواج والختان، وكذا التجمعات بمناسبة الجنائز“. وذلك عبر كامل التراب الوطني.

وصدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 89 مرسوما تنفيذيا والمتضمن تمديد تدابير نظام الوقاية من إنتشار وباء فيروس كورونا ومكافحته. ونص ذات المرسوم على رفع الحظر حفلات الزواج والختان، وكذا التجمعات بمناسبة الجنائز“

وكانت الحكومة بتاريخ 18 أكتوبر الماضي قررت رفع الحجر الصحي عبر كامل التراب الوطني بعد إستقرار الحالة والوبائية بالبلاد. وكذ إستشارة اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تفشي وباء كورونا.

كما ذكرت الحكومة بأهمية التلقيح الذي يشهد تطوره وتيرة ضعيفة على الرغم من توفر ملايين الجرعات من اللقاح. كما أكدت على ضرورة الحذر والإبقاء إرتداء الكمامة والتباعد الإجنماعي لأن وباء كورونا لم ينتهي بعد ومازال متفشي عبر العالم والجزائر.

طالع أيضا: إستئناف نشاط قاعات الحفلات

أعلنت وزارة التجارة وترقية الصادرات، عن موافقة أعضاء اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة فيروس كورونا، لإستئناف نشاط قاعات الحفلات.

وحسب بيان للوزارة، فإن إستئناف النشاط سيتم وفق شروط حددتها مصالح وزارة التجارة بالتنسيق مع أعضاء اللجنة العلمية.

وسيكون أصحاب قاعة الحفلات ملزمون بتقديم تعهد كتابي لاحترام البروتوكول الصحي لدى مديريات التجارة. مرفوقا بنسخة من السجل التجاري وكذا وثيقة الاعتماد.

كما سيكون استئناف نشاط قاعات الحفلات باستغلال 50 بالمائة من القدرة الاستيعابية للقاعة.

بالإضافة إلى إشتراط تنظيف وتعقيم القاعات بصفة دورية وبعد كل استعمال.

كما أن أصحاب قاعات الحفلات ملزمون بتوفير المحلول ومواد التعقيم وتطهير الأواني بعد كل استخدام.

وكذا قياس درجة حرارة الوافدين عند الدخول، واحترام التباعد الجسدي على الأقل بـ1.5 متر بين الطاولات.

بالإضافة إلى منع الأطفال أقل من 16 سنة من دخول قاعة الحفلات.

هذا ودعا البيان، مسيري القاعات، إلى الحرص وعلى مسؤوليتهم، بتقديم شهادات التلقيح ضد كوفيد. مع تقديم رمز الاستجابة السريعة بالنسبة لكل العمال والوافدين لهذه الفضاءات.

وأشار بيان الوزارة، إلى أن فرق مراقبة من مصالح الأمن ووزارة التجارة ستسهر على مدى احترام البروتوكول الصحي.

وأضاف البيان، أن أي مخالفة لهذه الاجراءات ستؤدي للغلق الفوري والنهائي لهذه القاعات.

طالع أيضا: وزير الصحة: هكذا سيتم تفادي الموجة الرابعة وإعادة فتح قاعات الحفلات

قال وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد، أن الفيروس لا يزال موجودا بيننا. كما أن الخبراء يتوقعون موجة رابعة. وأضاف الوزير خلال الإحتفال باليوم الوطني للتبرع بالدم اليوم الإثنين بالوكالة الوطنية للتبرع بالدم، أنه منذ إنطلاق حملة التلقيح في الجزائر لم نبلغ لحد الساعة سوى 23 بالمائة من المواطنين الذين أخذو جرعتين بما يعادل أكثر من 4 ملايين. مضيفا أن عدد الملقحين في قطاعات التعليم والتعليم العالي والصحة لم يتجاوز 20 بالمائة. كما أن نسبة الطلبة الملقحين لم تتعدى 1 بالمائة. وكشف الوزير، أن الفيروس يحضر لمعركة اخرى. والخطر موجود، والفيروس لايزال موجودا بيننا ولما ينتهي من الدول عبر العالم يمكن القول أننا إنتهينا منه. مضيفا أنه هناك تخوف كبير من إحتمال قدوم الموجة الرابعة. ولتفادي هذه الموجة يجب تلقيح أكبر عدد من المواطنين لأن كل القاحات آمنة وفعالة وفي الجزائر هناك مخزون بـ 13 مليون لقاح وهو موزع عبر كافة المراكز الصحية والمؤسسات الجوارية من أجل تلقيح المواطنين. وأوضح الوزير، أن الوزارة لم تجبر أي شخص على التلقيح لانها حرية شخصية.غير أنها قامت بدراسات مع وزارة الشباب والرياضة من أجل إجبارية تلقيح المواطنين لدخول الفضاءات الرياضية والملاعب. داعيا إلى التلقيح من أجل إعادة فتح دور السنما وقاعات الحفلات.

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp