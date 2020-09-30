رفع الحظر عن النقل الحضري خلال عطلة نهاية الأسبوع

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رفع الحظر عن النقل الحضري خلال عطلة نهاية الأسبوع
بقلم نادية بن طاهر

اتخذ الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الأربعاء، عدة تدابير متعلقة بالحجر الصحي المفروض ضد فيروس كورونا.

وحسب الوزارة الأولى، تم رفع الإجراء الـمتعلق بمنع حركة النقل الحضري الجماعي العمومي والخاص، خلال أيام العطل الأسبوعية.

كما تم الإبقاء على منع التجمعات العائلية في الأفراح والأعراس والجنائز.

ويأتي ذلك، تطبيقًا لتعليمات رئيس الجمهورية، وبعد الـمشاورات مع اللجنة العلمية لـمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا والسلطة الصحية.

وتشير الحكومة إلى أن التطور الإيجابي للوضعية الوبائية، الـمسجل في هذه الأيام الأخيرة، يجب ألا يؤدي، بأي حال من الأحوال، إلى التراخي في اليقظة ولا إلى التهاون.

كما تذكّر بأن التحكم في الوضعية الصحية يبقى دوما مرهونا بمدى انضباط كل واحد منا من أجل تفادي تدهورها واحتمال اللجوء إلى تدابير جديدة لحجر منزلي كلي أو جزئي أو فرض قيود على الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.


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