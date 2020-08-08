رفع الحظر عن حركة تنقل السيارات الخاصة ما بين الولايات

قرر الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم السبت، رفع الإجراء الـمتعلق بمنع حركة مرور السيارات الخاصة، من وإلى الولايات التسعة والعشرين الـمعنية بإجراء الحجر الجزئي.

وحسب بيان للوزارة الأولى، تقرر تمديد الإجراء الـمتعلق بمنع حركة مرور وسائل النقل الحضري الجماعي العمومي والخاص خلال عطلة نهاية الأسبوع، على مستوى الولايات التسعة والعشرين 29 الـمعنية بإجراء الحجر الجزئي.

ويتعلق الأمر بولايات: بومرداس، وسوق أهراس، وتيسمسيلت، والجلفة، ومعسكر، وأم البواقي، وباتنة، والبويرة، وغليزان، وبسكرة، وخنشلة، والـمسيلة، والشلف، وسيدي بلعباس، والـمدية، والبليدة، وبرج بوعريريج، وتيبازة، وورقلة، وبشار، والجزائر، وقسنطينة، ووهران، وسطيف، وعنابة، وبجاية، وأدرار، والأغواط والوادي.

وتجدد الحكومة نداءاتها إلى الـمواطنين للبقاء في يقظة ومواصلة الامتثال بصرامة ومسؤولية، لتدابير النظاقة، والتباعد الجسدي والحماية، التي تظل الحل الأنسب للحد من هذا الوباء.

ويأتي ذلك، تطبيقًا لتعليمات رئيس الجمهورية، التي أسداها خلال اجتماع الـمجلس الأعلى للأمن الـمنعقد يوم 3 أوت 2020، وبعد التشاور مع اللجنة العليمة لـمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا، والسلطة الصحية.

هذا وقام الوزير الأول بالتوقيع على مرسوم تنفيذي يتضمن تعديل مواقيت الحجر الجزئي في الفترة الـممتدة من 09 إلى 31 أوت 2020، على مستوى التراب الوطني.

وتم تكييف مواقيت الحجر الجزئي الـمنزلي من الساعة الحادية عشر ليلا إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الـموالي، بالنسبة للولايات التسعة والعشرين.