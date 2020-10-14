رفع الحظر عن صلاة الجمعة بداية من 6 نوفمبر

قرر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، رفع الحظر عن صلاة الجمعة بالمساجد التي تملك طاقة استيعاب أكثر من 1000 مصلي فما فوق.

وحسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول، فإن قرار رفع الحظر سيكون بداية من يوم 6 نوفمبر المقبل مع احترام الإجراءات الصحية الوقائية.

وجاء هذا القرار بعد تشاور رئيس الجمهورية مع المجلس الإسلامي الأعلى واللجنة العلمية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح الـمستشفيات.

وأما فيما يتعلق بصلاة الفجر، فسوف يرخّص لها، اعتبارًا من نفس التاريخ وفي جميع أنحاء التراب الوطني، بما في ذلك الولايات الـمعنية بالحجر الجزئي الـمنزلي.

وبهذه الـمناسبة، ذكّر الوزير الأول بأن هذا الـمسعى التدريجي والـمرن قد سمح بالتحكم في تطور جائحة فيروس كورونا (كوفيد ــ 19) واستقراره، في البلاد،

وذلك بفضل جهود السلطات العمومية والسلك الطبي، وكذا بفضل تحلى الـمواطنين بروح الـمسؤولية وتضامن كل الشعب الجزائري.

وإن الحكومة لتعتمد على مسؤولية الـمواطنين والـمواطنات بضرورة الاستمرار في احترام تدابير التباعد الاجتماعي، والارتداء الإجباري للقناع، واستخدام الـمحلول الـمطهر،

وتجنب التجمعات و البقاء يقظين انطلاقا من أن وباء فيروس كورونا (كوفيد ــ 19) لا يزال نشطًا.

وأخيراً، يشار إلى أن عدم التقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات العمومية سيؤدي تلقائيا إلى فرض عقوبات على الـمخالفين.

وتجدر الإشارة، إلى أن المساجد تم تعليقها شهر مارس الماضي في إطار تدابير الوقائية لمجابهة تفشي فيروس كورونا في البلاد.