رفع الحظر عن صلاة الصبح في هذه الولايات

أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف عن رفع الحظر على صلاة الصبح في الولايات التي لا يمسها توقيت الحجر الصحي.

وجاء في بيان للوزارة، إنه “وتنفيذا لتعليمة الوزارة الأولى الصادرة بتاريخ 13 سبتمبر والمتعلقة بتعديل توقيت الحجر الصحي من العاشرة مساء إلى الخامسة صباحا، دعت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف من خلال المفتشية العامة، مديري القطاع عبر الولايات إلى رفع الحظر عن صلاة الصبح في الولايات التي لا يمسها توقيت الحجر الصحي، وكذا إعادة تفعيل النشاطات على مستوى المركز الثقافي بجميع فروعه، مع الحرص اللتام على احترام “.التدابير الوقائية

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