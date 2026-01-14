رفع “السميڨ” إلى 24 ألف دينار يدخل حيز التنفيذ

وقّع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مرسوما رئاسيا في 7 جانفي 2026، يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون.

وصدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، مرسوما رئاسيا يقضي برفع الأجر الوطني الأدنى المضمون، حيث أصبح يقدر بـ24 ألف دينار بدلا من 20 ألف دينار. كما يحدّد الأجر الوطني الأدنى المضمون الموافق لمدة عمل قانونية أسبوعية قدرها أربعون ساعة. وهو ما يعادل 173.33 ساعة في الشهر ، بأربعة وعشرين ألف دينار (24.000 دج ) في الشهر ، أي ما يعادل 138.46 دينار

وحسبما صدر في الجريدة الرسمية، فإن جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم تلغى. لا سيما المرسوم الرئاسي رقم 21-137 المؤرخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أفريل سنة 2021 الذي يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون. ويسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول جانفي سنة 2026.

للإشارة، فإن صدور المرسوم جاء تنفيذا لقرار مجلس الوزراء في نهاية نوفمبر الماضي برفع الأجر الوطني الأدنى المضمون.

