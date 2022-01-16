رفع العراقيل عن 679 مشروعا استثماريا  وتوفير أزيد من 39 ألف منصب عمل

قدم وسيط الجمهورية، اليوم الأحد، خلال اجتماع مجلس الوزراء، عرضا حول وضعية المشاريع الاستثمارية العالقة.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية، فإنه تم رفع العراقيل عن 679 مشروعا استثماريا من إجمالي 877 مشروعا.

كما تحصل 679 مشروعا استثماريا على رخص الاستغلال ودخلت مرحلة الانتاج.

واضاف نفس البيان أن المشاريع المتوقفة بسبب عراقيل إدارية التي رُفعت عنها القيود تتوزع عبر 40 ولاية.

كما ستوفر هذه المشاريع التي استفادت من رفع القيود أزيد من 39 ألف منصب عمل.

من جانب أخر، طلب رئيس الجمهورية عرض إحصائيات لنشاط وسيط الجمهورية في كل اجتماع لمجلس الوزراء بكل دقة وشفافية.

كما طلب الرئيس تبون تحديد موقع وطبيعة المشاريع المتوقفة ونوعية العراقيل التي واجهتها وعدد المناصب المستحدثة فعليا.

بالإضافة الى ذلك، دعا رئيس الجمعورية للتمييز في عملية الإحصاء بين المشاريع العالقة الخلاقة للثروة ذات القيمة الوازنة ومناصب الشغل الفعلية.

وبين المشاريع العالقة لأسباب تقنية بسيطة، كما طلب أيضا تقديم القيمة المالية بالعملتين الوطنية والصعبة للمشاريع الاستثمارية محل رفع التجميد.