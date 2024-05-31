رفع العقوبة عن بلايلي في قضيته مع الأهلي السعودي

كشفت إدارة مولودية الجزائر عن رفع عقوبة الإيقاف ضد اللاعب يوسف بلايلي في قضيته مع نادي الأهلي السعودي.

واعلنت إدارة الرئيس حاج رجم عن تسوية الغرامة التي قدرت بأقل من 370 أورو، كما أكدت أن الإدارة تلقت رسالة من قبل الفيفا اليوم الجمعة، التي أعلمت جميع الأطراف أن العقوبة قد تم رفعها بعد تسوية الغرامة قبل يومين.

وكان الاعلامي الجزائري بقناة “بي أن سبورتس” القطرية قد فجر القضية التي قال، انها كانت سببا في عدم التحاق ابن مدينة الباهية بكتيبة الناخب فلاديمير بيتكوفيتش.