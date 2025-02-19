رفع العلاوات واستحداث منح جديدة.. هذه مقترحات النقابة المستقلة لعمال التربية

استقبل وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، الثلاثاء، الأمين العام للنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين، بحضور رئيس ديوان الوزارة، المشرف على اللجنة المنصبة لهذا الغرض.

وحسب بيان لوزارة التربية، المنظمة النقابية اقترحت جملة ملاحظات والتي تركّزت على اعتماد معايير العدالة. في التصنيف والترقية والإدماج انطلاقا من المهام المسندة لكل رتبة وحجم المسؤوليات الملقاة على عاتق كل سلك. إعادة النظر في النظام التأديبي وإلغاء المادتين 58 و59 وترك الحرية للجان متساوية الأعضاء. في تصنيف الأخطاء المهنية، تثمين جميع العلاوات والتعويضات ورفعها بنسب معتبرة واستحداث منح جديدة.

يشار أن اللقاء جاء مواصلة لسلسلة اللقاءات المخصصة لتلقّي ملاحظات واقتراحات مسؤولي المنظمات النقابية المعتمدة لدى القطاع حول القانون الأساسي، والنظام التعويضي، وكذا الانشغالات المهنية والاجتماعية للموظفين.

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