رفع القدرات الإنتاجية لسمك البلطي الأحمر لتعزيز الأمن الغذائي

أكد وزير الصيد البحري، هشام سفيان صلواتشي، بخنشلة أن “رفع القدرات الإنتاجية لسمك البلطي الأحمر سيساهم في تعزيز الأمن الغذائي”. مشيرا إلى أن هذا النموذج “الناجح يمثل حالة من حالات السيادة الغذائية التي تساهم في تعزيز الأمن الغذائي”.

كما وقف صلواتشي على عملية صيد سمك البلطي الأحمر الموجه لتموين أسواق 12 ولاية من ولايات الوطن. مشيدا بتجربة مؤسسة كوسيدار للزراعة التي تمكنت من “رفع الإنتاج من 25 طنا خلال سنة 2021 إلى 40 طنا خلال سنة 2022”. و”تتطلع إلى إنتاج 250 طنا من أسماك البلطي الأحمر نهاية سنة 2023″. –على حد قوله-.

وقال وزير الصيد، إن “نجاح هذه التجربة رافقه تعميم الاستثمار في ولايات أخرى، على غرار ولاية بسكرة”. التي سيشرف بها يوم غد على تدشين مشروع جديد لتربية سمك البلطي الأحمر. بالإضافة إلى “عديد التجارب التي خاضها مستثمرون خواص وشباب مهتمين بتربية المائيات وبصفة خاصة استزراع سمك البلطي الأحمر“.

صلواتشي يعاين عملية نقل المنتوج

كما عاين صلواتشي، عملية نقل منتوج سمك البلطي الأحمر من طرف الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات. لإتمام عملية البيع المباشر من المنتج إلى المستهلك. قائلا إن “هذا النموذج التسويقي المبتكر من طرف القطاع سيسمح بتسويق هذه المنتجات بأسعار تنافسية لا تتعدى الـ550 دينار للكلغ”.

في حين، أشرف وزير الصيد، على تسليم شهادات التخرج لأول دفعة لمتربصي قطاع التكوين المهني في تخصص تربية الأسماك في الأحواض. قبل أن يحضر عملية تسليم شهادة اختيار الأرضية الخاصة بمنطقة النشاطات الخاصة بتربية المائيات لفائدة قطاع الصيد البحري بمحيط لبرق جنوب بلدية بابار.

وأشار الوزير إلى أن هذه الزيارة الميدانية رافق فيها مجموعة من المستثمرين في الصناعة التحويلية للأسماك. “قصد بلورة فكرة عملية تحويل وتصبير سمك البلطي الأحمر بهدف التنويع في المنتجات السمكية المصبرة”. “بما يسمح برفع العرض وتحقيق النمو في إنتاج السمك البلطي الأحمر في الجزائر”.

وخلال زيارته لمستثمرة فلاحية مدمجة مع تربية المائيات بمحيط بونقار، جنوب بلدية بابار، وحضوره مراسم إمضاء اتفاقية بين المستثمر. والغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات لتسويق منتوج سمك البلطي الأحمر من المنتج إلى المستهلك خلال شهر رمضان. ثمن الوزير نتائج هذه التجربة التي ستسمح. كما قال، للعديد من الشبان إلى ولوج عالم الاستثمار في هذه الشعبة الخلاقة للثروة ولمناصب العمل.