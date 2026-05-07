رفع المبادلات التجارية بين الجزائر وتركيا إلى 10 مليار دولار

شدّد وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات كمال رزيق، مع وزير التجارة التركي عمر بولاط. على أهمية بلوغ هدف رفع حجم المبادلات التجارية إلى 10 مليارات دولار.

كما أكد الوزيران على هامش التوقيع على عدة إتفاقيات تخص مجالات اقتصادية هامة خلال أشغال منتدى رجال الأعمال “الجزائري - التركي”. على ضرورة توسيع الإستثمارات والتحضير للتوقيع على إتفاقية تجارة تفاضلية بين الجزائر وتركيا. إضافة إلى تطوير التعاون في قطاعات واعدة كالطاقات المتجددة والصيرفة والزراعة والبنية التحتية.

وأشار رزيق، أن العلاقات الجزائرية التركية بلغت مرحلة متقدمة من النضج، معلنًا رسميًا انطلاق المفاوضات حول اتفاق تجارة تفاضلي بين البلدين. مشيرا إلى أن حجم المبادلات التجارية تجاوز 6 مليارات دولار، ما يعكس الديناميكية المتصاعدة للشراكة الثنائية. مشيرًا إلى توجه التعاون نحو مزيد من الاستثمار ونقل التكنولوجيا وتعزيز التنافسية الإقليمية والدولية.

من جهته، كشف رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركية، نائل أولباك، عن هدف مشترك لرفع حجم المبادلات إلى 10 مليارات دولار. مؤكدًا توقيع اتفاقية تعاون جديدة مع مجلس CREA لتعزيز الاستثمار والشراكات الاقتصادية، خاصة في ظل استفادة تركيا من فرص السوق الإفريقية عبر الجزائر.

بدوره، دعا نائب رئيس CREA رضا حشلاف إلى إنشاء تحالف صناعي جزائري-تركي للتوجه نحو الأسواق الدولية. فيما أكد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش. أن الجزائر توفر مناخًا استثماريًا قائمًا على الثقة والمساواة بين المستثمرين. مع فرص واعدة في قطاعات الطاقة، الصناعة، الفلاحة والسياحة .

