رفع المساحات الموجهة لزراعة البطاطا والتحضير لرمضان مسبقا

أكد وزير وزير الفلاحة و التنمية الريفية، يوسف شرفة، من مستغانم، على أنه تم رفع المساحات الموجهة للبطاطا الموسمية هذه السنة إلى أكثر من 70 ألف هكتار، و الشروع في تحضير برنامج الضبط تحسبا لشهر رمضان المقبل.

وجاء هذا خلال زيارة العمل والتفقد التي قادت الوزير لولاية مستغانم، أين أعطى إشارة. انطلاق موسم جني البطاطا ما بعد الموسمية بإحدى المستثمرات الخاصة ببلدية واحد الخير.

كما عاين الوزير بنفس البلدية، مشروع إنجاز مركز جواري لتخزين الحبوب الذي يشهد تقدما في وتيرة الأشغال. حيث استمع إلى عرض حول توسيع قدرات التخزين بولاية مستغانم التي استفادت من خمسة مراكز جوارية.

وذكر الوزير، بهذه المناسبة بالأهمية التي توليها السلطات العمومية لهذه المنشآت الموجهة لتخزين الحبوب. والبقول الجافة، ملحا على ضرورة استلام كافة المشاريع قبل انطلاق حملة الحصاد والدرس المقبلة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور