رفع المنحة الدراسية لطلبة الطب..وزيادات معتبرة لمستوى السنة السادسة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن رفع مبلغ المنحة الدراسية لطلبة العلوم الطبية بدءًا من سنة 2025، والتي ستمنح حسب 03 مستويات أي مستوى السنوات 1 و 2 و 3 إضافة. إلى مستوى السنتين 4 و 5 ومستوى السنتين 6 و 7.

وأكدت الوزارة أن هذه الزيادات ستكون بأثر رجعي، بدءًا من أول أكتوبر 2024. مشيرة إلى أن الخوض في تفاصيلها سيكون من اختصاص الجهات المخولة لذلك.

وأوضح ذات المصدر، أن طلبة السنتين 6 و 7 سيستفيدون من مبلغ معتبر، يضاف إليه مبلغ التعويض من وزارةالصحة المقدر حاليا بـ 2.000 دج، وكذا التعويضات عن التربصات لتبلغ مستحقات الطالب الداخلي شهريا مبلغا لا يقل عن 17.000 دج.

و بخصوص التعويضات الخاصة بالطالب الداخلي ومنحتي المناوبة والعدوى المقدمة من وزارة الصحة، أعلنت الوزارة أنه تم تبليغ وزارة الصحة بهذا الانشغال بتاريخ 08 نوفمبر 2024 ، وقد أفادت أنها لا ترى مانعا من مراجعة قيمة تعويض التربص للطلبة الداخليين وتمكينهم من منحة العدوى، حيث نبقى في تنسيق معها من أجل تجسيد ذلك فعليا في أقرب الآجال الممكنة.