رفع تدريجي للتجميد عن مشاريع قطاع الصحة

أعلن وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد، أمس الثلاثاء، عن الرفع التدريجي للتجميد عن مشاريع قطاع الصحة.

وقال الوزير، خلال زيارته لولاية معسكر، أن “الحكومة شرعت مؤخرا في الرفع التدريجي للتجميد عن المشاريع المخصصة لقطاع الصحة والتي تم تجميدها سابقا بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة”.

وأوضح بن بوزيد، حسب ما نقلته وكالة الأنباء، أنه قد تمت البداية بالمشاريع الأكثر إلحاحا مثل المستشفى القطب للعاصمة بسعة 700 سرير، ومستشفى أمراض السرطان لولاية الجلفة.

مشيرا إلى إن هذه العمليات، ستتبعها مشاريع أخرى قريبا مثل مشروع إنجاز مستشفى 120 سرير بمدينة معسكر.

وأضاف الوزير، أن الحكومة تعمل حاليا على استدراك التأخر في بعض المشاريع الجاري إنجازها ببعض الولايات مثل مستشفى 240 سرير بمدينة مستغانم، والمستشفى المتخصص في أمراض وجراحة العظام بمدينة بوحنيفية بمعسكر.

وأعلن بن بوزيد خلال معاينته لمشروع إنجاز المستشفى المتخصص في أمراض وجراحة العظام بمدينة بوحنيفية الذي ينتظر استلامه شهر ديسمبر، أنه ستتم إعادة النظر في توجيه المستشفى فقط لأمراض وجراحة العظام.

ويأتي ذلك، بالنظر إلى اتساع المستشفى لسعة 120 سريرا، وسيتم إضافة تخصصات أخرى لها علاقة بأمراض وجراحة العظام على أن تكون خدماته ذات طابع جهوي يستفيد منها مرضى كل الجهة الغربية للوطن.