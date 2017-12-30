رفع تسعيرة النقل رسميا بداية من الـ 10 جانفي المقبل

كشف وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان، عن الشروع في تطبيق الزيادات في النقل رسميا بداية من 10 جانفي المقبل.

وأوضح زعلان خلال لقاء جمعه اليوم، بممثلي نقابات متعاملي نقل المسافرين الجماعي الحضري،

والنقل ما بين الولايات وممثلي نقابات سائقي سيارات الاجرة، نُظم بمقر الوزارة،

أن “هذه الزيادات رمزية ولن يكون لها أثر على القدرة الشرائية للمواطن،وسيشرع في تطبيقها رسميا ابتداء من 10 جانفي المقبل “.

وجاء هذا الاجراء بعد سلسلة من جلسات فوج العمل المشكل من الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية،

والنقل و ممثلي نقابة سائقي الأجرة ومتعاملي نقل المسافرين الجماعي الحضري وما بين الولايات.