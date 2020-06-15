رفع تعليق إيداع الحسابات الإدارية

أعلن مجلس المحاسبة عن رفع التعليق المؤقت بإيداع الحسابات الإدارية.

وأفاد مجلس المحاسبة، في بيان نقلته وكالة الأنباء، عن رفع التعليق المؤقت لإيداع الحسابات الإدارية التي تقع على عاتق جميع الآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين.

وجاء في نص بيان مجلس المحاسبة “نعلم جميع الأمرين بالصرف و المحاسبين العموميين أن التعليق المؤقت لإيداع الحسابات الادارية و حسابات التسيير قد تم رفعه”.

وأشار مجلس المحاسبة أنه “يتعين على جميع الأمرين بالصرف و المحاسبين العموميين ايداع حساباتهم وفقا للإجراءات المعمول بها، وفي ظل الاحترام الكامل و الصارم للتدابير الوقائية الرامية الى مكافحة انتشار فيروس كورونا سيما تلك المتعلقة بارتداء الكمامات و احترام اجراء التباعد الاجتماعي”.