رفع تعليق تأدية صلاة المغرب بالمساجد بهذه البلديات في سعيدة

تم رفع التعليق عن تأدية صلاة المغرب بالمساجد التي يمسها توقيت الحجر الجزئي المنزلي، في ولاية سعيدة، بداية من اليوم السبت، في كل من بلديات سعيدة ،أولاد خالد وعين الحجر.

وحسب بيان لمصالح الولاية، فإن هذا القرار جاء بعد ترأس والي ولاية سعيدة صبيحة اليوم السبت اجتماع اللجنة الأمنية الولائية الموسعة، في إطار المتابعة المستمرة والدقيقة، من طرف السلطات، للوضعية الوبائية المنجرة عن إنتشار فيروس كورونا.

وأشار البيان، إلى إن صلاة المغرب، تقام بعد الأذان ويتم بعدهاغلق المساجد مباشرة. مع وجوب الجميع التقيد والإلتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة للحد من تفشي الوباء.

كما خلص الإجتماع إلى قرارات أخرى من بينها: المتابعة الدقيقة و المستمرة للوضعية الوبائية بالولاية، وتقييم عملية التحقيقات الوبائية لكسر سلسلة العدوى.

وكذا تقييم حملة التلقيح ضد بوباء فيروس كورونا كوفيد 19، وتقييم نتائج وضع حيز الخدمة لمولدات الأكسجين على مستوى المؤسسات الإستشفائية أحمد مذغري،حمدان بختة و الحساسنة.

بالإضافة إلى الصيانة والمراقبة الدورية للمعدات والتجهيزات الطبية، هذه المعدات من شأنها تعزيز قدرات المؤسسات الإستشفائية بالولاية للتكفل بالمرضى المصابين بفيروس كورونا كوفيد-19.

وتدعيم الأطقم الطبية المتواجدة في الخط الامامي لمواجهة هذه الجائحة، وتنصيب لجنة ولالئية و لجان عبر دوائر الولاية لمتابعة و تقييم عملية تلقيح لفائدة مستخدمي قطاع التربية.

وكذا التحضيرات لإنطلاق حملة التلقيح لفائدة مستخدمي قطاع التربية، مع تسخير كافة الإمكانيات والوسائل اللازمة لإنجاح العملية، ورفع تقرير يومي حول سير عملية تلقيح مستخدمي قطاع التربية.

في الختام، أكد والي الولاية من خلال كلمته أن الوضعية الصحية بالولاية محل متابعة مستمرة ودقيقة، من طرف السلطات المحلية، وعلى أهمية العمل التنسيقي بين مختلف القطاعات.

كما أكد الوالي، على أولوية الحرص على التطبيق الصارم للإجراءات الاحترازية والوقائية ضد انتشار فيروس كورونا، مؤكدا في نفس السياق الحرص على التجند لمحاربة و كسر سلسلة العدوى والظواهر المتسببة في انتشار العدوى.