رفع تعليق تأدية صلاة المغرب بالمساجد في ولاية مستغانم

أعلنت مديرية الشؤون الدينية لولاية مستغانم برفع تعليق تأدية صلاة المغرب عبر مساجد الولاية بسبب توقيت الحجر الصحي. وأوضحت ذات المديرية في بيانها أن هذا القرار جاء عقب خروج وقت الصلاة عن التوقيت المحدد للحجر المنزلي. وهذا إعتبارا من يوم غد الاحد 22 أوت 2021

وبهذا بإمكان المصلين أداء صلاة المغرب عبر مساجد إقليم الولاية ولكن بشروط يجب التقيد بها ووفق البروتوكول الصحي. بحيث يكون أداء الصلاة مباشرة بعد رفع الاذان، ويغلق المسجد فور عقب الإنتهاء من الصلاة. بالإضافة إلى الإلتزام بالبروتوكل الصحي المطبق في المساجد