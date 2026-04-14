رفع توقعات النمو لسنة 2026

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في الجزائر، إذ يرتقب أن يبلغ 3.8 بالمائة في سنة 2026، رغم السياق العالمي الذي يتسم بتداعيات التوترات الجيوسياسية على الاقتصادات.

وقد نشرت هذه المعطيات المُحيَّنة على الموقع الرسمي للصندوق، بمناسبة عرض تقرير حول “آفاق الاقتصاد العالمي”، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي.

وحسب هذه المؤسسة المالية الدولية، من المرتقب أن يحافظ الاقتصاد الجزائري على ديناميكية إيجابية. مع تسجيل نمو بنسبة 3.8 بالمائة في 2026، مقابل 2.9 بالمائة كانت متوقعة في أكتوبر 2025، أي بزيادة قدرها 0.9 نقطة.

ويأتي هذا الأداء للاقتصاد الجزائري رغم سياق اقتصادي عالمي معقد، حسب ما أشار إليه صندوق النقد الدولي.

يذكر أنه يتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي في الجزائر 4.1 بالمائة في 2026، حسب توقعات قانون المالية الأخير.