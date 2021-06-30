رفع ثمن قنطار الذرى حبوب إلى 5000 دينار ابتداء من الموسم القادم

أكد وزير الفلاحة خلال لقاء جمعه مع مدراء المصالح الفلاحية عن بعد، خصصت لعملية إنتاج الذرى عن رفع ثمن القنطار. والذي يتم شرائه من الفلاحين، بـ5000 دج عوض 4500 دج، وذلك كتحفيز لإنتاج هذه المادة التي تستخدم في تغذية الأنعام.

وأمر وزير الفلاحة بضرورة إطلاق حملات تحسيسية لأجل التعاقد مع الفلاحين لإنتاج الذرى حبوب مع تأكيد تكفل الدولة بالنقل. ومع توفير آلة مجفف نسبة الرطوبة التي تستخدم في عملية حصاد ذرى حبوب. ناهيك عن إطلاق حملة كبيرة مثلها مثل تلك التي تمت خلال عملية الحصاد و الدرس هذه السنة

وشدد وزير الفلاحة خلال مداخلته علي ضرورة دفع ثمن المنتوج للفلاح في ظرف 72 ساعة. وكشف يوسف مصباح مدير المصالح الفلاحية بولاية المنيعة ان مديريته شرعت في عملية إبرام تعهدات وعقود مع فلاحين لإنتاج الذرى. حيث تم تخصيص 3000 هكتار لحد الساعة حسب التعهدات،مؤكدا أن العملية متواصلة، إلى جانب المرافقة التقنية للفلاحين في هذا المجال.

وشرعت وزارة الفلاحة في تجسيد مخطط طموح لأجل خفض فاتورة استيراد مادة الذرى حبوب. خاصة وأنها تعد العلف الأساسي في تغذية الأنعام مما يؤثر علي سعر اللحوم البيضاء.