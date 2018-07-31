رفع ثوب الكعبة استعدادا للحجّ

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النّبوي، أمس الإثنين، برفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة بمقدار (3) ثلاثة أمتار تقريباً.

وتغطية الجزء المرفوع بقماش القطني أبيض بعرض مترين تقريباً من الجهات الأربع.

جرت هذه العملية على العادة السّنوية وحسب الخطّة المعتمدة لموسم الحج هذا العام1439هـ.

مفيداً بعمل فريق من المختصّين والفنيين بالمجمّع هذا الإجراء الذي يأتي من باب الاحتراز والحفاظ على نظافة وسلامة الكسوة ومنع العبث بها.

حيث يشهد المطاف أعداداً كبيرة من الحجّاج تحرص على لمس ثوب الكعبة، والتعلق بأطرافه وذلك يعرض الثوب لبعض الضرر.