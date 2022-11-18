رفع جديد لسعة الشبكة الدولية للأنترنت بالجزائر

أشرف وزير البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية، كريم بيبي تريكي ، ليلة أمس. على عملية الرفع من السعة المجهزة للشبكة الدولية للإتصالات لبلادنا. لتبلغ السعة الإجمالية المجهزة 7.8 تيرابيت/ثا، بعد أن كانت تقدر بـ2.8 تيرابيت/ثا سنة .2021 و 1.5 تيرابيت/ثا في بداية سنة 2023.

فزيادة على المرونة التي سيوفرها هذا الارتفاع المعتبر، بالنظر إلى الأهمية الإستراتيجية. التي يكتسيها نطاق التردد الدولي في تأمين خدمة الأنترنت على المستوى المحلي. سيسمح أيضا بتوفير الظروف الملائمة لتجسيد برنامج عمل القطاع في شقه المتعلق بنشر تكنولوجيا الألياف البصرية. و توصيل ثلثي المنازل (6 ملايين أسرة) بالأنترنت الثابت بنهاية سنة 2024. و كذا بمواكبة، بصفة استباقية، الطلب المتزايد على الأنترنت و توفير سرعات تدفق أعلى وفقا للعروض المقدمة.