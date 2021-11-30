رفع جميع التحفظات على السفينة “تينزيران” المحجوزة بإسبانيا منذ أكتوبر

تم رفع جميع التحفظات المسجلة على متن السفينة “تينزيران” التي كانت محل توقيف بميناء “ألجزيراس” بإسبانيا منذ نهاية شهر أكتوبر. وتشرع السفينة الان في طريق العودة إلى الجزائر.

وجاء هذا الإجراء في إطار المساعي المبذولة لرفع الحجز عن السفن التابعة للشركة الوطنية للملاحة البحرية شمال الموقوفة في الموانئ الأجنبية. وكانت السفينة الجزائرية “تينزيران” محل توقيف بإسبانيا لعدم مطابقتها للضوابط والمعايير القانونية والتقنية المعمول بها دوليا.

وفي هذا السياق أسدى وزير النقل تعليمات صارمة لمسؤولي الشركات الوطنية للنقل البحري بضرورة إتخاذ جميع الإجراءات التقنية والتنظيمية والقانونية. من أجل ضمان مطابقة السفن الوطنية للمعايير المعمول بها من طرف المنظمة البحرية الدولية.