رفع حالة التأهب بشأن زلزال ضخم ومدمر

أصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية (JMA) تحذيرًا بشأن احتمال حدوث زلزال ضخم ومدمر. وذلك في أعقاب حدوث زلزال بقوة 7.1 درجة والذي أدى إلى إصابة 15 شخصًا في جنوب البلاد.

ورفعت اليابان، اليوم الخميس ، حالة التأهب بشأن “الزلزال الضخم”، حسبما أعلن الوزير المسؤول عن إدارة الكوارث الطبيعية.

وقال الوزير يوشيفومي ماتسومورا خلال مؤتمر صحفي: “عدم اكتشاف أي حالات شاذة في النشاط الزلزالي وتشوه القشرة الأرضية. هذا لا يعني أن خطر (وقوع زلزال كبير) قد تم القضاء عليه”.

وأوضحت JMA في إصدار تنبيهها أن “احتمال وقوع زلزال قوي آخر أعلى من المعتاد. لكن هذا لا يشير إلى أن زلزالا سيحدث بشكل مؤكد”.

ويتعلق تحذير وكالة الأرصاد الجوية اليابانية “بمنطقة الاندساس” لخندق نانكاي البحري. الواقع بين صفيحتين تكتونيتين في المحيط الهادئ، حيث وقعت زلازل قوية. بقوة ثمانية أو تسعة درجات، في الماضي، كل قرن أو قرنين.

ومن بين المناطق التي يمكن أن تكون الأكثر تضررا، ولا سيما في غرب كوتشي في جزيرة شيكوكو. ألغى آلاف السياح حجوزاتهم الفندقية بينما يمر الأرخبيل بفترة عطلة سنوية.

وحثت السلطات اليابانية، السكان على عدم تخزين أو “تكوين احتياطيات زائدة” من السلع الاستهلاكية. في حين لوحظ نقص في بعض المنتجات في بعض محلات السوبر ماركت، بما في ذلك في طوكيو.

وستواصل الحكومة الاستجابة بشكل عاجل، وحث الجمهور على إدراك أنه لم يتم القضاء على احتمال وقوع زلزال كبير. والتحقق بانتظام من استعدادهم للزلازل من أجل الاستعداد للزلزال الكبير المتوقع.

وتقدر الحكومة اليابانية أن الزلزال الكبير القادم سيحدث خلال الثلاثين عامًا القادمة مع احتمال يبلغ حوالي 70٪.

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تعرضت اليابان يوم الخميس لزلزال بقوة 7.1 درجة على مقياس ريختر أدى إلى إصابة 8 أشخاص على الأقل.

وفي يوم الجمعة، حذر باحثون يابانيون من احتمالية حدوث “موجة ضخمة” مدمرة.

فبعد تعرضها لزلزال قوي بقوة 7.1 درجة على مقياس ريختر يوم الخميس 8 أغسطس. مما تسبب في إصابة 8 أشخاص على الأقل، تخشى اليابان الآن من حدوث “موجة ضخمة”. وفقًا للمصطلح الذي يستخدمه الخبراء اليابانيون.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن “احتمال وقوع زلزال قوي آخر أعلى من المعتاد. لكن هذا لا يشير إلى أن زلزالا سيحدث بشكل مؤكد”.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إصدار مثل هذا التحذير منذ إنشاء نظام إنذار جديد بعد الزلزال المدمر. الذي وقع في عام 2011 والذي أدى بشكل خاص إلى كارثة فوكوشيما النووية.

وفي علامة على القلق الذي يؤثر على البلاد، أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا يوم الجمعة. أنه ألغى رحلته المقررة إلى آسيا الوسطى وسيبقى في اليابان “لمدة أسبوع على الأقل”.