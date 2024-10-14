رفع حجم التبادل التجاري بين الجزائر والمملكة المتحدة

إستقبل وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، اليوم الإثنين، نائب المفوض البريطاني للتجارة مع إفريقيا، بين ايزلي، بحضور سفيرة المملكة المتحدة بالجزائر، شارون ووردل.

وحسب بيان للوزارة، أكّد زيتوني على أهمية تعزيز الشراكة بين البلدين من خلال استغلال الفرص التجارية المتاحة. وتبادل الخبرات والمعرفة لرفع حجم التبادل التجاري بين الجزائر والمملكة المتحدة. وتوسيع مجالات التعاون والاستثمار.

كما استعرض الوزير الفرص الاستثمارية الواعدة التي تحوز عليها بلادنا. لاسيما في القطاعات التي تحظى بأولوية في الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية.

ومن جانبه، أعرب نائب المفوض البريطاني عن استعداد بلاده لتعزيز التعاون الثنائي. خاصة في ضوء الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها الجزائر والإصلاحات التي تسهل مناخ الأعمال.

هذا وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، خاصة في مجالات التجارة والاستثمار. بما يتماشى مع التوجهات الاقتصادية الجديدة للجزائر.

وفي ختام اللقاء، اتفق الطرفان على وضع آلية تساهم في تسهيل التنسيق والحوار الاقتصادي بين الطرفين. لتطوير الشراكات القائمة واستكشاف آفاق جديدة للتعاون المستقبلي.