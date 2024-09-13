رفع حصة أنصار المولودية من تذاكر لقاء المنستيري التونسي

أعلنت إدارة نادي الاتحاد المنستيري التونسي، عن رفع حصة أنصار مولودية الجزائر، من تذاكر المواجهة المرتقبة، بين الفريقين مساء اليوم الجمعة.

ويلتقي العميد بمضيفه التونسي، على ملعب “حمادي العقربي” برادس، بداية من الساعة 18:00، ضمن ذهاب الدور التمهيدي الثاني، لمنافسة دوري أبطال إفريقيا.

وخصص الفريق التونسي، في بداية الأمر 1500 تذكر لـ “الشناوة”. قبل أن يعلن في بيان له أمس، أنه وبالتنسيق مع السلطات الأمنية والجهوية. وفي إطار تعزيز علاقات الأخوة والصداقة مع الجزائر، تم رفع الحصة إلى 2500.

كما أوضحت إدارة المنستيري التونسي، بأنه سيتم طرح التذاكر الإضافية المخصصة لأنصار عميد الأندية الجزائرية. الذين سجلوا حضورا قويا في تونس، صبيحة اليوم الجمعة. وذلك، على مستوى شبابيك البوابة رقم 33 بالمنعرج الشمالي لملعب المباراة.