رفع حصة التذاكر لأنصار شبيبة القبائل خلال مباراة بارادو

منحت إدارة فريق بارادو 500 تذكرة إضافية لأنصار شبيبة القبائل الذين يستعدون للحضور إلى ملعب عمر بن رابح بالدار البيضاء.

وستجمع المباراة القوية بين نادي بارادو والكناري يوم الأحد، التي سيديرها الحكم يوسف قاموح.

كما قالت إدارة بارادو آن القرار جاء بعد الاجتماع مع الوالي المنتدب للدار البيضاء وبعد طالبت الإدارة برفع الحصة إلى 1000 تذكرة وهو ما تم الاتفاق عليه من الأطراف.

وختمت أن المباراة ستلعب بأكشاك مغلقة بعد منح حصة التذاكر لإدارة الكناري.

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