رفع حصة الشباب الجامعي إلى الثلث ضمن القوائم الانتخابية

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رفع حصة الشباب الجامعي إلى الثلث ضمن القوائم الانتخابية
بقلم خالد زوبيري

أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بمراجعة شرط سن ترشح الشباب ورفع حصته في الترشيحات ضمن القوائم الانتخابية إلى النصف بدل الثلث.

وخلال ترأسه إجتماع مجلس الوزراء اليوم الأحد، أسدى الرئيس تبون التوجيهات والتوضيحات التالية:

ـ رفع حصة الشباب الجامعي إلى الثلث ضمن القوائم الانتخابية دعما للكفاءات الوطنية وخريجي الجامعات في كل ربوع الوطن.

ـ تشجيع التمثيل النسوي في القوائم الانتخابية، بالمناصفة والمساواة لإلغاء نظام المحاصصة.

ـ مراعاة التقسيم الإداري الجديد في توزيع المقاعد الانتخابية محليا ووطنيا ومراعاة شرط التوقيعات بالنسبة للمترشحين الأحرار والأحزاب السياسية.


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