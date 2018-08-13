رفع حصص الاستدراك لمواد اللغة الفرنسية والرياضيات والفيزياء

بعد تحصل التلاميذ على علامات ضعيفة في المواد الأساسية

الحصص سيتم رفعها من حصة واحدة إلى 3 حصص أسبوعيا

قررت وزارة التربية الوطنية رفع حصص الاستدراك الخاصة بالطورين الابتدائي والمتوسط في ثلاث مواد أساسية، هي اللغة العربية والفرنسية والرياضيات، وهذا قصد رفع مستوى التلاميذ وتبسيط المواد العلمية للتلاميذ قصد دراستها مستقبلا في الطور الثانوي.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى النهار، فإن النتائج التي تحصل عليها التلاميذ في الامتحانات الرسمية الخاصة بالطور الابتدائي والمتوسط، أظهرت وجود ضعف كبير في المواد المذكورة، الأمر الذي دفع بالوزارة بعد استشارة واسعة مع مفتشي المواد ومفتشي الإدارة إلى الزيادة من الحجم الساعي للحصص الاستدراكية لتكون مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع، بعدما كانت مرة واحدة فقط.

وشددت الوزارة على أن الحصص تكون لكل التلاميذ وليس للتلاميذ الذين تحصلوا على علامات ضعيفة أو لم يستوعبوا الدروس، وهذا حفاظا على كرامة التلاميذ وعدم وجود التفرقة فيما بينهم وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

ويستند هذا المخطط الذي أعدته الوزارة إلى مشاورات مجالس الأقسام المعتمدة، والتي ضبطت رزنامة التقويمات التشخيصية وكذا على نتائج عملية تحليل دفاتر النصوص التي تكون قد أفرزت مواضيع غير مكتملة الدراسة في بعض المواد في نهاية السنة الدراسية المنقضية.

هذا، وأكدت الوزارة أن هذا المخطط ينفذ بتجنيد جميع الموارد التي تتوفر عليها المؤسسة التعليمية، وذلك على شكل ورشات موضوعاتية في جميع المراحل التعليمية بغرض تنمية المساعدة والتعاون والتآزر بين التلاميذ مع الموافقة الكاملة لأعضاء هيئة التفتيش الولائية.

وأوضحت المراسلة أنه في نهاية العملية يحرر مديرو التربية تقريرا عن ظروف سيرها وتنفيذ المخططات، ويرسل إلى مديرية التعليم الأساسي ومديرية التعليم الثانوي العام والتكنولوجي بوزارة التربية الوطنية،كما يعد بدورهم منسقو هيئة التفتيش بالولايات تقريرا حول العملية ويرسل إلى المفتشية العامة للبيداغوجيا.

وحسب التعليمة التي تحوز «النهار» نسخة منها، فإن هذه المبادرة التي لجأت إليها وزارة التربية تأتي لتحقيق التجانس في مستوى التلاميذ ومنحهم فرص نجاح أكبر.