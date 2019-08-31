رفع حقوق التمدرس بـ 100 دينار في الطور الثانوي والمتوسط

أقرت وزارة التربية الوطنية رفع حقوق التمدرس للموسم الدراسي2019ـ2020.

حيث أعلن الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية عن تغييرأسعار دفاتر المراسلة وأوراق الإجابة.

أين سيدفع تلاميذ الثانوي 250 دينار حقوق تمدرس، والمتوسط 240 دينار، بزيادة تقدر بـ 100 دينار مقارنة بالسنة الماضية.

وحسب التعليمة التي تحوز «النهار» على نسخة منها وجهتها وزارة التربية الوطنية إلى مديري التربية عبر 48 ولاية.

لإخطار مديري المؤسسات التربوية برفع تسعيرة حقوق التمدرس للموسم الدراسي 2019ـ2020.

مؤكدة أن قرار الزيادة جاء بعدما أعلن الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية عن تغيير أسعار دفاتر المراسلة وأوراق الإجابة.

أين سيتم دفع حقوق التمدرس 250 دينار لدى تلاميذ الثانوي، والمتوسط 240 دينار،بزيادة تقدر بـ 100 دينار مقارنة بالسنة الماضية.

وحسب التعليمة، فإن أولياء تلاميذ الطور الثانوي مجبرون على دفع حقوق التسجيل بـ 55 دينارا ودفتر المراسلة بـ 50 دينارا.

وأوراق الإجابة بـ 145 دينار بمجموع يقدر بـ 250 دينار للتلميذ الواحد.

أما أولياء تلاميذ الطور المتوسط، فإنهم مجبرون على دفع مستحقات التسجيل بـ 45 دينارا ودفتر المراسلة بـ 50 دينارا.

و145 دينار قيمة أوراق الإجابة بجموع يقدر بـ 240 دينار.

وللإشارة، فقد عقد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، أول أمس، اجتماعا إعلاميا مع ممثلي جمعيات أولياء التلاميذ.

حيث تطرق خلاله إلى جميع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل دخول مدرسي «جيد» للسنة الدراسية 2019ـ2020.

وفي معرض تطرقه لمختلف القرارات التي اتخذتها الحكومة من أجل تكفل أفضل بالأطفال المتمدرسين. ذكر الوزير أن دائرته الوزارية ستتسلم خلال هذه السنة 656 مؤسسة مدرسية 426 مدرسة ابتدائية و137 متوسطة و93 ثانوية.

وفيما يتعلق بالنقل المدرسي بالمناطق النائية والبعيدة، ومن أجل التكفل بالاحتياجات المتزايدة من النقل المدرسي .

الذي تعرفه البلديات لاسيما على مستوى المناطق الضغط، سطرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية برنامج لاقتناء 3500 حافلة للنقل المدرسي.

من مؤسسات عمومية وخاصة، حيث تمت عملية توزيع 1190 حافلة جديدة لفائدة البلديات في شطرها الأول.

كما يرتقب توزيع 1000 حافلة تزامنا مع الدخول المدرسي المقبل.

كما شددت وزارة الداخلية على ضرورة تصليح الحافلات المعطلة الخاصة بالبلديات.

من أجل تجنيدها لنقل التلاميذ خاصة على مستوى الأحياء الجديدة.

كما أمرت وزارة الداخلية بعقد اتفاقيات مع المتعاملين الخواص لنقلهم تحسبا للدخول الاجتماعي 2019ـ2020.