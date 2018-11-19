رفع حقوق تسجيلات ليسانس..الماستر والدكتوراه بالنسبة للجزائريين في فرنسا

أعلنت السلطات الفرنسية اليوم أنه سيتم رفع حقوق التسجيلات بالنسبة للطلبة الأجانب، الذين لا يقطنون في التراب الأوروبي بالمقارنة مع السنة الماضية.

وأوضح الوزير الأول الفرنسي إدوراد فيليب أن حقوق التسجيل للدراسة من أجل نيل شهادة الليسانس إرتفعت إلى 2800 أورو .

فيما إرتفعت حقوق السجيل لدراسة للحصول على الماستر والدكتوراه إلى 3800 أورو .

مضيفا خلال ملتقى الجامعات الفرنكوفونية أن هذه القيمة التي سيدفعها الأجانب من أجل الدراسة في فرنسا نفسها التي سيدفعها الفرنسيون بداية من الموسم القادم.

وقد تم بشكل غير منتظر رفع تكاليف التسجيلات خصوصا وأن اكثر الأجانب المتواجدة بفرنسا هم جزائريين

ارتفاع تكاليف التسجيلات بهذا الشكل، جاء بشكل غير منتظر، خصوصا أن الطلبة الغير أوروبيين و الذي تتواجد منهم نسبة كبيرة من الجزائريين.

وللإشارة فإن حقوق التسجيل الحالية 170 أورو سنويا بالنسبة لطلبة ليسانس، و243 للماستر، و380 أورو للدكتوراه.