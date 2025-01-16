رفع درجة اليقظة.. أمطار جد غزيرة إلى غاية مساء السبت

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية، من تساقط أمطار رعدية غزيرة على الولايات الوسطى والشرقية إلى غاية يوم السبت.

ورفعت مصالح الأرصاد الجوية مستوى التنبيه إلى الدرجة الثالثة باللون الأحمر. بتساقط أمطار رعدية غزيرة بكميات تتعدى 60 ملم محليا. بداية من الساعة السادسة من مساء يوم الجمعة لتستمر إلى غاية الساعة السادسة من صبيحة يوم السبت على ولايتي بجاية و جيجل.

كما رفعت ذات المصالح، في تنبيه لها من الدرجة الثالثة بتساقط أمطار غزيرة بكميات تتعدى 60 ملم بداية من الساعة السادسة من صبيحة يوم السبت. لتستمر إلى غاية الساعة السادسة من مساء يوم السبت. على ولايات بومرداس، الجزائر العاصمة، البليدة و تيبازة.