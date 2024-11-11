رفع درجة اليقظة.. أمطار جد غزيرة على 27 ولاية اليوم

حذرت مصالح الأرصاد الجوية من تساقط أمطار رعدية غزيرة على الولايات الشرقية والوسطى للوطن اليوم الإثنين.

وفي نشرية خاصة لذات المصالح حذرت من استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة محليا. بكميات تتعدى 50 ملم محليا إلى غاية الساعة 15:00 اليوم الإثنين على ولايات تيبازة، الجزائر العاصمة و البليدة

وفي نشرية خاصة حذرت من استمرار تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بكميات تتعدى 80 ملم. إلى غاية الساعة 18:00 اليوم الإثنين على الأقل على ولايات بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف.

وفي تنبيه حذرت من استمرار تساقط أمطار رعدية إلى غاية منتصف الليل على ولايات سوق أهراس، تيسمسيلت، برج بوعريريج، غليزان، ميلة، أم البواقي، تبسة، قالمة، الشلف، باتنة، مستغانم، سطيف، قسنطينة، خنشلة، عين الدفلى، المدية والبويرة.

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