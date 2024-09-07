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رفع درجة اليقظة باللون الأحمر.. أمطار جد غزيرة وبرد في هذه الولايات

بقلم أمينة داودي
رفع درجة اليقظة باللون الأحمر.. أمطار جد غزيرة وبرد في هذه الولايات
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رفعت مصالح الأرصاد الجوية مستوى التنبيه إلى الدرجة الثالثة باللون الأحمر. تحذر من تساقط أمطار رعدية جد غزيرة على الولايات الجنوبية.

وفي نشرية خاصة باللون الأحمر، حذرت من تساقط أمطار جد غزيرة على الولايات الجنوبية للوطن. بكميات تتعدى 50 ملم محليا و تكون مرفوقة بتساقط لحبات البرد. بداية من الساعة الحادية عشر من صبيحة اليوم لتستمر إلى غاية الساعة التاسعة من صبيحة يوم غد الأحد على ولايات تندوف، بشار و بني عباس.

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