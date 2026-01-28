رفع درجة اليقظة.. رياح هوجاء تتعدى 120 كلم/سا تضرب 41 ولاية اليوم!

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية، عن هبوب رياح جد قوية تتعدى أحيانا 120 كلم/سا على 41 ولاية إلى غاية يوم غد الخميس.

وحذرت نشرية خاصة للأرصاد الجوية من استمرار هبوب رياح جد قوية بسرعة تتعدى 100 كلم في الساعة إلى غاية منتصف نهار يوم غد الخميس. على ولايات تلمسان، وهران، عين تموشنت، مستغانم، سيدي بلعباس، سعيدة، تيارت، تيسمسيلت، معسكر، غليزان النعامة و البيض.

كما حذّرت من استمرار هبوب رياح جد قوية بسرعة تتعدى 100 كلم في الساعة إلى غاية منتصف نهار يوم غد الخميس. و قد تتعدى 120 كلم في الساعة بداية من الساعة الثانية بعد زوال اليوم الأربعاء لتستمر إلى غاية الساعة التاسعة ليلا. على ولايات الشلف، تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، عين الدفلى، البليدة، المدية و البويرة.

وأشارت أيضا إلى استمرار هبوب رياح جد قوية بسرعة تتعدى 100 كلم في الساعة إلى غاية الساعة السادسة من صبيحة يوم غد الخميس. و قد تتعدى 120 كلم في الساعة بداية من الساعة السابعة من مساء اليوم الأربعاء. لتستمر إلى غاية الواحدة من صبيحة يوم غد الخميس على الأقل. على سواحل

ولايات جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة. قالمة. سوق أهراس، باتنة، أم البواقي، خنشلة، تبسة و بسكرة.

كما حذّرت ذات المصالح من استمرار هبوب رياح جد قوية بسرعة تتعدى 90 كلم في الساعة. إلى غاية منتصف نهار يوم غد الخميس على ولايات المسيلة، الجلفة، الأغواط و أولاد جلال.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور