رفع درجة اليقظة للون الأحمر.. رياح عاتية تضرب هذه الولايات!

حذّرت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، من هبوب رياح جد قوية من غربية إلى جنوبية غربية، تتعدى الـ120 كلم/سا، على عدة ولايات من الوطن.

وحسب ذات النشرية، فإن هبوب الرياح سيكون بداية من يوم غد الأربعاء، على الساعة السابعة مساءً. وتستمر إلى غاية يوم الخميس على الساعة الواحدة صباحاً.

وتتمثل الولايات المعنية بهذه النشرية في كل من بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، باتنة، شمال خنشلة، أم البواقي، وتبسة.

كما أفادت نشرية ثانية، بهبوب رياح من غربية إلى جنوبية غربية، بسرعة تصل وتتجاوز 120 كلم/سا، وذلك بداية من يوم غد الأربعاء على الساعة الثانية بعد الزوال. وتستمر إلى غاية يوم الخميس على الساعة التاسعة مساءً.

وتتمثل الولايات المعنية بهذه النشرية، في كل من الشلف، الجزائر، بومرداس، تيبازة، تيزي وزو، البليدة، وعين الدفلى.