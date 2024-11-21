رفع دعوى قضائية ضد الروائي “كمال داود”

رفعت السيدة “سعادة عربان” دعوى قضائية أمام محكمة وهران ضد الكاتب والروائي كمال داوود بعد استغلال قضيتها.

ونظمت المحامية فاطمة الزهراء بن براهم ندوة صحفية اليوم الخميس، كشفت فيها عن قضية استغلال الروائي لقضية موكلتها “عربان سعادة” رفقة زوجته الأخصائية النفسانية.

وأضافت المحامية بن براهم، أنه قد تم رفع شكوتين ضد كل من كمال داود وزوجته، الأولى باسم المنظمة الوطنية لضحايا الإرهاب والثانية باسم الضحية سعادة عربان.