رفع دعوى قضائية ضد مساعدة تمريض بثت عملية جراحية على المباشر بوهران

قامت إدارة المستشفى الجامعي لوهران، برفع دعوى قضائية، ضد مساعدة تمريض، قامت بالبث المباشر على صفحتها بالفايسبوك لعملية جراحية.

وحسب وكالة الأنباء الجزائرية،أعلنت هذه الهيئة الاستشفائية، اليوم الأربعاء ، أن إدارة المستشفى، قامت بتوقيف هذه المرأة العون بمصلحة جراحة الأذن والأنف والحنجرة، عن العمل.

وذلك تحسبا لمثولها أمام المجلس التأديبي، للنظر في قضيتها، والتي تمثلت في إفشاء السر المهني، وانتهاك خصوصية مريض، ونشر فيديو على إحدى شبكات التواصل الاجتماعي.

وكانت المعنية وهي موظفة برتبة مساعدة تمريض، قد قامت بحر هذا الأسبوع ببث مباشر، على صفحتها على موقع الفيسبوك، لعملية جراحية لمرأة مريضة.

وقامت الموظفة بهذا الأمر، بشكل سري، دون علم المريضة، وبدون علم الطاقم الطبي المشرف على العملية، يضيف نفس المصدر.

واخطرت رئيسة المصلحة، وبعد اطلاعها على الحادثة، المديرية العامة للمستشفى حول هذه القضية، التي تمس بأخلاقيات الممارسة المهنية.