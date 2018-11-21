رفع رأسمال البنوك إلى 20 مليار دينار

أصدر بنك الجزائر قرارا جديدا يجبر البنوك على ضرورة رفع رأسمالها من 10 ملايير إلى 20 مليار دينار.

خاصة وأنها المرة الثانية التي يصدر فيها بنك الجزائر هذا القرار في فترة لم تتجاوز 10 سنوات.

غير أنها لم تغير في الإقتصاد أو وضعية البنوك شيئا.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن البنوك العمومية لن تكون معنية بقرار رفع رأس المال، فأضعف رقم بالبنك العمومي يقارب 40 مليار دينار.

لأن القرار يشمل كل البنوك الخاصة الناشطة بالجزائر، حيث قرر معظمها تجميد رأس مالها عند الحد الأدنى المحدد بـ 10 سنوات و المقدرة بـ 10 ملايير دينار.