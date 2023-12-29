رفع رسوم جواز السفر وبطاقة الهوية

أعلنت الحكومة الهولندية أنه اعتبارًا من العام المقبل، سيتم تطبيق زيادة جديدة على أسعار جوازات السفر وبطاقات الهوية.

كما كشفت الحكومة، اعتبارًا من 1 جانفي 2024، سيتعين على جميع أولئك الذين يتقدمون للحصول على جواز سفر. للبالغين دفع 83.87 يورو مقابل الوثيقة بدلاً من الرسوم الحالية – 77.87 يورو.

أما بالنسبة لوثائق الهوية، فقالت السلطات إن رسمًا جديدًا قدره 75.80 يورو. سيتم تطبيقه على البالغين اعتبارًا من جانفي 2024.

من ناحية أخرى، ستكون رسوم بطاقة الهوية أقل بالنسبة لمواطني الدولة الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا.

وسيتعين على المواطنين الهولنديين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا والذين يتقدمون للحصول. على بطاقة هوية دفع 40.92 يورو اعتبارًا من يناير من العام المقبل.

اعتبارًا من 1 جانفي، سيكلف جواز السفر للشخص البالغ 83.87 يورو كحد أقصى. مقارنة بـ 77.87 يورو هذا العام. تبلغ تكلفة بطاقة الهوية 75.80 يورو كحد أقصى. وبالنسبة لأولئك الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، ستكلف 40.92 يورو كحد أقصى.

للتقدم بطلب للحصول على جواز سفر هولندي أو تجديده في هولندا. يجب على المتقدمين زيارة دار بلدية البلدية التي تم تسجيلهم فيها.

عند التقدم بطلب الحصول على جواز السفر يجب تقديم عدة مستندات منها صورة جواز سفر حديثة مستوفية للشروط والمستندات. التي تثبت الهوية والجنسية الهولندية.

بمجرد تقديم جميع المستندات المطلوبة. يجب على المتقدمين للحصول على جواز السفر دفع رسوم المعالجة ثم الانتظار حتى يصبح جواز سفرهم جاهزًا.

تستغرق مدة معالجة جواز السفر الهولندي حوالي خمسة أيام عمل. ومع ذلك، تقترح السلطات أن أولئك الذين سيسافرون خلال فترة زمنية قصيرة. يجب أن يتقدموا بطلب للحصول على الوثيقة مسبقًا حتى لا يواجهوا أي إزعاجات في اللحظة الأخيرة.

جوازات السفر الهولندية وكذلك بطاقات الهوية صالحة لمدة عشر سنوات من تاريخ إصدارها للبالغين.

ومن ناحية أخرى، فإن الوثائق صالحة لمدة خمس سنوات فقط لمن تقل أعمارهم عن 18 عامًا.

وفقا لمؤشر VisaGuide Passport Index، فإن جواز السفر الهولندي هو سادس أقوى جواز سفر في العالم.