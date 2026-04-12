رفع سرعة تدفق الانترنت بدءا من غد الاثنين

أعلن وزير البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية، علي زروقي، اليوم الأحد بسعيدة، عن الشروع في رفع سرعة تدفق الانترنت. وهذا ابتداء من غد الاثنين عبر كامل التراب الوطني و ذلك دون تكاليف إضافية للمشتركين.

و أوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش زيارته التفقدية الى الولاية أن هذا الإجراء سيشمل زبائن “اتصالات الجزائر”. حيث سيتم رفع سرعة تدفق خدمة الانترنت ذات التدفق العالي (ADSL). إذ ستنتقل السرعات من 5 و 10 ميغابايت إلى 20 ميغابايت فيما سيتم رفع سرعة خدمة الألياف البصرية (FTTH) من 60 ميغابايت إلى 100 ميغابايت.

كما أشار الوزير إلى أن هذا الاجراء يندرج ضمن “المساعي الرامية الى تحسين الخدمة العمومية المقدمة لزبائن اتصالات الجزائر. ومواكبة التحول الرقمي الذي تشهده البلاد”.

و من جهة أخرى، شدد زروقي بمناسبة متابعته لعرض حول نشاطات القطاع بقاعة المحاضرات بمقر الولاية على “ضرورة تعزيز استخدام وسائل الدفع الالكتروني لما لها من دور في تسهيل المعاملات التجارية و تطوير الاقتصاد الرقمي”. كما ذكر أن دائرته الوزارية تعمل على “مرافقة التجار. و المؤسسات الاقتصادية لتعميم استخدام هذه التقنيات الحديثة بما يساهم في تحسين نوعية الخدمات المقدمة”.

وفي ختام زيارته التفقدية، أشرف الوزير ببلدية عين الحجر على اعطاء اشارة انطلاق أشغال انجاز 8 محطات تندرج ضمن برنامج الخدمة الشاملة للاتصالات الالكترونية، مؤكدا على ضرورة تجسيد هذه العمليات في آجالها التعاقدية.