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رفع سعة الشبكة الدولية للانترنت بالجزائر

بقلم أسماء.ع
رفع سعة الشبكة الدولية للانترنت بالجزائر
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أعلنت وزارة البريد، اليوم الاثنين، عن الانتهاء من عملية رفع جديد للسعة المجهزة للشبكة الدولية للاتصالات في الجزائر. لتصل إلى 9.8 تيرابيت/ثا، بعد أن كانت تقدر بـ7.8 تيرابيت/ثا سنة 2022 و2.8 تيرابيت/ثا سنة 2021. و1.5 تيرابيت/ثا في بداية سنة 2020.

ومن شأن هذا الارتفاع من شأنه أن يوفر مرونة أكبر بالنظر إلى الأهمية الإستراتيجية التي يكتسيها النطاق الترددي الدولي في تأمين خدمة الانترنت. وضمان استمرارية تقديمها.

كما سيسمح بتوفير الظروف الملائمة لمواصلة تجسيد برنامج العمل المتعلق بعصرنة وتطوير البنية التحتية للاتصالات. ومواكبة – بصفة استباقية – الطلب المتزايد على الانترنت وتوفير سرعات تدفق أعلى، تنفيذا للتعليمات السامية للرئيس الجمهورية.

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