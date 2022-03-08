رفع سعر الخبز ابتداء من 10 مارس.. الاتحاد العام للتجار يوضح!

أكد الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، أن سعر الخبز مقنن ومدعم لا يمكن رفع سعرها إلا من الجهات المختصة. داعيا الخبازين على المستوى الوطني لعدم رفع سعر الخبز المدعم و مواصلة العمل بالسعر المعتاد.

كما طمأن الاتحاد كل الخبازين على المستوى الوطني أن “ملف الخبز ومطالبهم المشروعة مطروحة في أعلى مستويات الدولة”. وأن “باب الحوار مفتوح وهناك سلسلة متواصلة من الاجتماعات بمقر وزارة التجارة وترقية الصادرات”. “بحضور ممثلين للخبازين من كل جهات الوطن تحت لواء الاتحاد”.

في حين، أعلن الاتحاد عن عقد اجتماع تنسيقي “قريبا” بمقر وزارة التجارة بحضور ممثلي وزارة المالية والمديرية العامة للضرائب. لـ”دراسة سبل تطبيق قرار رئيس الجمهورية،عبد المجيد تبون، الخاص بإلغاء الضرائب على رقم أعمالهم ودفعها على هامش الربح فقط”.

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أما بخصوص الشائعات المتداولة حول زيادة السعر المقنن للخبز المدعم أكد رزيق انه تم اتخاذ كافة الإجراءات لأي محاولة رفع السعر.

كما شدد الوزير في ذات الإ جتماع على ضرورة التنسيق من المنتجين وتكثيف الخرجات الميدانية مع مصالح الأمن لمراقبة المستودعات والمخازن، خاصة تلك التي لم يصرح بها.

وخلال الإجتماع تطرق الوزير إلى التذبذب المسجل في بعض المناطق خلال الأيام الأخيرة حول مادة الزيت. حيث أكد أن كميات الإنتاج محددة، وكافية لتغطية حاجيات السوق الداخلي. وارجع كمال رزيق سبب هذا التذبذب إلى المضاربة.

وإستنكرت المنظمة الوطنية لحماية المستهلك ما قام به بعض الخبازين برفع سعرة الخبز من تلقاء أنفسهم وبدون قرار حكومي. وأكدت المنظمة في منشور لها عبرحسابها على الفيسبوك أن تسعيرته العادي مقننة ولا يمكن للبائعين رفعها بدون قرار حكومي.

كما طالب المنظمة من الاجهزة الرقابية التحرك لإيقاف التجاوز في حق المستهلك كما انها ستأخذ التبليغات بعين الاعتبار.