رفع سعر بيع الشعير للموّالين إلى 2000 دينار

عرف سعر بيع القنطار الواحد من الشعير المستعمل كأعلاف للثروة الحيوانية من طرف المربين ارتفاعا بخمسمائة دينار، ليصل بذلك إلى ألفي دينار للقنطار الواحد بسبب غلاء سعره في السوق الدولية.

رفعت الحكومة من قيمة السعر المدعّم الذي تبيع به الشعير لفائدة الموالين، إلى ألفي دينار للقنطار الواحد، اعتبارا من يوم أمس الأحد، الموافق لتاريخ ٢ جانفي الجاري بسبب غلاء سعره في السوق الدولية، بعدما كان يقدر بألف وخمسمائة دينار، وأكدت على أنه رغم اللجوء إلى خيار الرفع، إلا أن السعر الذي يقتني به الديوان المهني الجزائري للحبوب لهذا المنتوج يبقى مرتفعا ليقارب خمسة آلاف دينار، وهو السعر نفسه المعتمد في السوق الموازية في الجزائر، والذي جعل الموّال يشكو من الغلاء.

ويتوفر الديوان المهني للحبوب على أزيد من أربعة ملايين قنطار من مخزون الشعير. ويوزّع حصتين في السنة من المنتوج لفائدة المربين عن طريق مديريات المصالح الفلاحية، بمعدل مليون وخمسمائة ألف قنطار للحصة الواحدة. فيما يحصل المربي على حصته بالاستناد على ثروته الحيوانية.

الإرتفاع جاء بعد يوم واحد من دخول قانون المالية 2022 حيز التطبيق

وجاء هذا الارتفاع في الأسعار بعد مرور يوم واحد فقط عن دخول قانون المالية لسنة ٢٠٢٢ حيز التطبيق، والذي تضمن عدة أحكام ضريبية شملت قطاع الفلاحة والتنمية الريفية.

وقد رصدت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية في وقت سابق، غلافا ماليا قارب ثمانية ملايين دولار. وذلك من أجل استيراد مائتين وأربعين ألف طن من مادة الشعير، بسبب العجز المسجل على الصعيد المحلي، تم استلامها تدريجيا خلال شهري نوفمبر وديسمبر، استجابة للطلبيات التي كان قد قدّمها الديوان المهني الجزائري للحبوب، شهر سبتمبر الماضي إلى عدة دول، شملت ألمانيا وفرنسا وبولونيا وغيرها، وهي طلبيات توزع على فئة الموالين لتغذية ثروتهم الحيوانية، خاصة الناشطين في المناطق السهبية والجنوبية للوطن عبر ثلاث حصص بدلا من اثنين، مثلما كان عليه الحال العام الماضي، وذلك بسبب حالة الجفاف التي ضربت الجزائر على مدار عدة سنوات.

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