رفع سعر شراء القمح اللين ودعم إضافي لمنتجي الحبوب بالهضاب والجنوب

خلص إجتماع مجلس وزاري مصغر برئاسة الوزير الاول نور الدين بدوي والمخصص لدراسة تطوير شعبة الحبوب إلى عدة إجراءات .

وأقر بدوي خلال الاجتماع إلى جملة من إجراءات الدعم الاستثنائية لتشجيع المستثمرين في مجال إنتاج الحبوب.

كما أمر بدوي بتخصيص إجراءات الدعم الاستثنائية لتشجيع الشباب العاملين في مجال زراعة الحبوب

وفي ذات السياق امر الوزير الاول برفع سعر شراء منتوج القمح اللين عبر كامل التراب الوطني،وتحضير إجراءات دعم للمستثمرين الفلاحيين

وشدد بدوي على تخصيص دعم إضافي خاص لفائدة منتجي الحبوب بولايات الهضاب العليا والجنوب

وهذا مع تحديد حصص للمطاحن في حدود 40% من قدراتها التحويلية لضبط وتنظيم نشاط تحويل القمح المدعم.

والجدير بالذكر انه خلال الاجتماع كشفت الحكومة عن إحصاء 10 ملايين خبزة يتم تبذيرها يوميا من طرف المواطنين .

وكان وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قدم عرضا للوزير الاول بخصوص أهم المؤشرات المتعلقة بشعبة الحبوب.

وتطرف وزير الفلاحة خلال عرضه للتدابير المقترحة قصد تطويرها، منها الارتفاع المحسوس في مستويات الإنتاج المسجلة.

واشار شريف عماري أن نسبة الإنتاج بلغت هذا الموسم 56.3 مليون قنطار، مع ارتفاع كبير في كمية المنتوج المجمع الذي بلغ 28 مليون قنطار.

وذلك بمعدل 152% مقارنة بمستويات التجميع المسجلة خلال العشرية الأخيرة.

هذا وقد حضر الاجتماع الوزاري المصغر اليوم كل وزراء التعليم العالي والصناعة والفلاحة والتجارة والموارد المائية .

كما حضر الأمينين العامين لوزارتي الداخلية والمالية، إضافة إلى المدير العام للديوان الجزائري المهني للحبوب.

وكذلك المدير العام للمكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية “BNEDER”.