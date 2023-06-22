رفع سعر كوب القهوة إلى 50 دج يثير سخط المواطنين

أثار رفع سعر كوب القهوة المفاجئ إلى 50 دج سخط العديد من المواطنين عبر ولايات الوطن، خاصة منهم مرتادي المقاهي، أين قوبل بالرفض القاطع.

كما أطلقت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك. منشور يتضمن تصويت المواطنين على رفع سعر كوب القهوة. حيث قسمت الإجابات إلى صنفين الأول: مبررا ويجب قبوله أما الثاني: غير مبرر ولا يمكن قبوله.

حيث بلغت نسبة التصويت على الجواب الأول 10 بالمائة أي زيادة مبررة. فيما بلغت نسبة التصويت على الجواب الثاني 90 بالمائة أي زيادات غير مبررة وغير مقبولة. وهذا ما يؤكد رفض المواطنين لهذا الإرتفاع بدون سابق انذار.

يشار أن هذه الزيادة في السعر أثارت جدلا كبيرا وسط رواد مواقع التواصل الإجتماعي. الذين طالبوا بتدخل أعوان الرقابة لوضع حد لهذه الظاهرة التي وصفوها بـ “الفوضى”.

وفي ذات السياق تسائل الكثير من المواطنين عن الأسباب التي جعلت أصحاب المقاهي. يقرون رفع سعر كوب القهوة من 40 دج إلى 50 دج بين ليلة وضحاها، في ظل عدم تسجيل أي زيادات في سعر البن والسكر.