بموجب تعديلات صدرت في الجريدة الرسمية

صدر في العدد السادس من الجريدة الرسمية لسنة 2022 مرسوما تنفيذيا يحمل رقم 46 / 22 يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 290 / 03 المؤرخ في 06 سبتمبر 2003، والمحدّد لشروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها.

وتأكيدا لما انفردت به “جريدة النهار” في وقت سابق، تم رفع سن “المستفيدين من دعم الصندوق الوطني لتشغيل الشباب إلى 55 سنة بدلا من 35 سنة”، وذلك استنادا إلى ما جاءت به المادة الثانية من هذا المرسوم، حيث كشفت مصادر مسؤولة في الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالمؤسسات المصغرة، دمج وكالة “كناك” التي يسمح للمنضوين تحت لوائها من الاستفادة من الدعم المالي للدولة عند سنة 55 سنة، في وكالة “أناد”.

وتضمن هذا المرسوم تعديلا على مستوى المرسوم الصادر في 2003 في مادته الحادي عشرة، أن يكون هدف المشروع إحداث أو توسيع “أو تنويع النشاطات وصيغة التمويل”، حيث يتطلب من أصحاب المشاريع المساهمة المالية الشخصية في مشروعاتهم في شكل أموال خاصة بمستوى 05 من المائة من المبلغ الإجمالي للاستثمار إذا كان هذا الاستثمار يقل عن 200 مليون سنتيم أو يساويه و10 من المائة إذا كان هذا الاستثمار يقل أويساوي مليار سنتيم.